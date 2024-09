Leno, ciclista trovato incosciente lungo la strada

Un uomo di 66 anni è stato trovato a bordo strada incosciente, in arresto cardiaco a Leno, in provincia di Brescia. Accanto a lui c’era la sua bicicletta. E’ successo lungo la provinciale 8. Rianimato dai soccorritori, è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Manerbio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero testimoni. Il ciclista potrebbe essere stato urtato da un altro mezzo che poi non si è fermato oppure aver accusato un malore.