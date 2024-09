Malagò “Parigi straordinaria, stimolo in più per Milano-Cortina”

ROMA (ITALPRESS) – A Milano-Cortina “ci aspetta il senso di responsabilità, soprattutto dopo aver visto Parigi. Sono state delle Olimpiadi straordinarie, uno stimolo in più per far bene e per fare in modo che il nostro Paese consolidi di questa straordinaria tradizione di saper organizzare gli eventi, anche se le Olimpiadi sono un evento a sé”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di restituzione della bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 al Quirinale.

