Accoltellato in strada a Milano “senza motivo”

Un uomo di 35 anni, cittadino peruviano, è stato ferito gravemente, questo pomeriggio in via Padova a Milano, da due uomini che lo hanno colpito al fianco e alla schiena con un oggetto contundente, ed è ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti della Polizia di Stato, il 35enne ha raccontato di essere stato aggredito mentre stava camminando, senza alcun motivo. Soccorso grazie alla telefonata di alcuni passanti, si trova ora in osservazione in ospedale ma non in pericolo di vita.