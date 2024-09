Scuola, Fontana a studenti: appasionatevi a ciò che studiate

Primo giorno di scuola in Lombardia dopo le vacanze estive. Per l’inaugurazione dell’anno scolastico, il presidente della Regione Attilio Fontana ha visitato l’Istituto Salesiano don Bosco di Milano, assieme all’assessore alla Formazione e Istruzione Simona Tironi, alla direttrice dell’ufficio scolastico regionale Luciana Volta e al sottosegretario di Stato all’Istruzione, Paola Frassinetti. Da parte di Fontana l’augurio agli studenti “di studiare e di impegnarsi perché il mondo del futuro è un mondo delle competenze e delle iper specializzazioni ma di non dimenticare mai l’aspetto umano perché è qualcosa che li deve accompagnare per tutta la vita e che consentirà loro di avere un futuro positivo“. E poi ha aggiunto: “Credo abbiano la fortuna di essere nati in Lombardia e di trovare un mondo nel quale ci saranno sempre possibilità lavorative, nel quale si declina la creatività con la determinazione per il lavoro, quindi credo siano in un ambiente ottimo per sviluppare le loro specialità”. Fontana ha commentato anche i dati che vedono una diminuzione costante degli alunni a causa della denatalità. Quest’anno in Lombardia 16 mila alunni in meno. “E’ problema di tutto il Paese e che mi sembra stia per essere affrontato in modo serio da parte del nostro Governo”, ha detto e “il tentativo di favorire che da un punto di vista fiscale la natalità, è qualcosa che ritengo sia la prima vera misura seria che viene proposta per cercare di affrontare questo problema”.