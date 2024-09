Addio a Esmeralda, gattina travolta dall’acqua di un canale di irrigazione

Era pronto a salvare una gattina finita in un canale di irrigazione. Said Beid lo fa di lavoro: è un pet detective specializzato nel recupero di animali smarriti, oltre che addestratore cinofilo. Questa volta però qualcosa è andato storto. Esmeralda, questo il nome della gattina, è morta perchè nel frattempo, a Gera d’Adda, è stato aperto il canale d’irrigazione. Lui ci ha provato lo stesso a salvarla, ma non ci è riuscito.

“Una gattina finisce in un canale di irrigazione- racconta Said Beid – Predispongo tutto il necessario per recuperarla. Il luogo in cui la individuo è angusto e pericoloso. Viene monitorata giorno e notte e vengono attenzionati tutti affinché diano il tempo necessario e l’apertura dell’acqua venga rimandata di una manciata di tempo. Si deve addirittura discutere animatamente con chi non vuole attendere oltre per procedere ad irrigare i campi, come se poco tempo in più avrebbe compromesso ettari di colture.