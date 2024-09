Riapre la Milano-Tirano e tornano subito i guasti

Tre mesi di lavori sulla Colico-Tirano, tre mesi di disagi per pendolari e turisti su e giù dai bus sostitutivi: oggi è ripartita la circolazione e si sono subito verificati dei guasti che hanno causato pesanti ritardi e cancellazioni. Un problema a uno scambio e a un passaggio a livello tra Ponte in Valtellina e Castione Andevenno (Sondrio) ha bloccato i convogli tra Milano e Tirano fin dal mattino. Guasti alla rete di Rfi, proprio quella sulla quale ci sono stati lunghi lavori di potenziamento e ammodernamento. I tecnici di Rfi sono dovuti intervenire per cercare di risolvere i problemi e far ripartire i convogli. Dieci i treni in ritardo, cinque quelli che hanno subito variazioni di percorso mentre quattro, tra Lecco e Sondrio e Lecco e Colico, sono stati cancellati del tutto. Non poteva esserci ripartenza peggiore