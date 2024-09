Chiudono i cantieri, ripartono i treni

Dopo i cantieri estivi, da lunedì 9 settembre riprende la circolazione ferroviaria su nove linee della Lombardia coinvolte da interruzioni parziali o totali per i lavori di potenziamento infrastrutturale di RFI: Milano Centrale-Domodossola, Milano P. Garibaldi-Arona-Domodossola, Milano-Tirano, Lecco-Sondrio, Sondrio-Tirano, S7 Milano-Lecco, Como-Lecco, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria. Sulla Linea Lecco – Tirano, nella tratta Colico-Sondrio dal 10 giugno all’8 settembre sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento e soppressione passaggi a livello propedeutici alle Olimpiadi 2026 e interventi di miglioramento dell’accessibilità per le stazioni di Tirano, Tresenda, Ponte in Valtellina, San Pietro Berbenno, Colico e Lecco per 88,5 milioni di euro. Quarantatré milioni è il costo dei lavori di adeguamento tecnologico e manutenzione straordinaria sulla linea Monza-Molteno-Lecco e Como-Lecco. Sempre in vista delle Olimpiadi 2026, sulla linea Milano-Mortara fra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo, dal 23 giugno al 25 agosto i lavori da 24 milioni hanno riguardato la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana e lavori di manutenzione straordinaria. Il programma prevede ulteriori interventi infrastrutturali anche per il prossimo autunno, con l’obiettivo di potenziare la rete ferroviaria. I nuovi cantieri interesseranno diverse linee. Tra queste la Milano-Domodossola, la Milano-Arona-Domodossola, la Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, la Milano-Gallarate-Luino, l’S5 Varese-Milano-Treviglio per lavori fra Rho e Gallarate.