Camion di maiali finisce nel fiume Olona

Un camion che trasportava un carico di 120 maiali è caduto nel fiume Olona, all’altezza di Copiano, in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto venerdì mattina. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo il conducente del mezzo. La cabina del mezzo era quasi completamente sommersa dall’acqua. I vigili del fuoco, dopo aver estratto il conducente, 49 anni, hanno avviato anche le operazioni di recupero dei suini ancora vivi rimasti intrappolati nel veicolo. Molti maiali invece sono morti nell’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento. Il camion era diretto a Villanterio. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.