Il nonno di Riccardo: “Non lo abbandoneremo mai”

“Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino”. Lo ripete nonno materno del 17enne che ha ucciso il padre, la madre e il fratello di 12 anni a Paderno Dugnano. Il nonno ieri ha incontrato il legale del ragazzo, l’avvocato Amedeo Rizza. Malgrado il “dolore per la perdita anche di sua figlia e dell’altro nipote” e il fatto che “non si riesca a spiegare quello che è accaduto”, il nonno del giovane, così come gli altri familiari, gli starà “sempre vicino”. Intanto, per il ragazzo il Tribunale di Monza ha nominato un tutore legale, un’avvocatessa.

Tutti i familiari del giovane, i nonni e gli zii, da quanto si è saputo, dicono che non riescono a “darsi una spiegazione” di ciò che è accaduto, ma tutti ripetono che, “malgrado le tre morti così atroci”, hanno intenzione di restare sempre vicino al ragazzo per capire le sue problematiche e per aiutarlo. La famiglia, attraverso il legale, è riuscita a far avere al giovane anche alcuni effetti personali e i nonni non appena potranno, dopo l’udienza di convalida di domani, andranno a trovare il 17enne al carcere minorile Beccaria.

La difesa punta a far cadere l’aggravante della premeditazione, perché sostiene, anche sulla base delle dichiarazioni più recenti del ragazzo, che si è trattato di una strage avvenuta per “impeto”, non di un piano preordinato. Con una condanna per omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione ovviamente la pena sarebbe decisamente più alta, potrebbe andare ben sopra i 20 anni, anche se nel procedimento penale minorile bisogna tenere conto di tutta una serie di fattori procedurali e di possibilità di reinserimento. Oggi è in programma l’interrogatorio di convalida dell’arresto.