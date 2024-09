Sparatoria nel milanese tra capi ultrà dell’Inter, un morto e un ferito

Sparatoria a Cernusco sul Naviglio, nel milanese. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito. La dinamica dell’accaduto è da chiarire. E’ successo stamattina alle 10.45 in via Besozzi, in strada. Al 118 era stata segnalata una sparatoria, l’uomo deceduto presenterebbe lesioni da arma da taglio, il ferito, un 49enne, da arma da fuoco. Sul posto 118 e carabinieri.

L’omicidio è avvenuto tra due ultrà interisti al termine di una lite. La vittima è Antonio Bellocco, di 39 anni, mentre il ferito è Andrea Beretta, 49 anni, attuale capo degli ultras nerazzurri. Non ci sono altre persone coinvolte. Andrea Beretta è stato arrestato per l’omicidio di Bellocco, legato alla curva nerazzurra ed anche alla ‘ndrangheta. Bellocco, a quanto riferito, stamane a Cernusco sul Naviglio, avrebbe sparato a Beretta, il quale lo avrebbe poi ucciso a coltellate. Delle indagini sulle tifoserie milanesi se ne sta occupando da tempo il pm Paolo Sorati. Beretta è piantato in ospedale.