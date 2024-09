Bimba di 4 anni muore investita da un furgone

Una bambina di 4 anni è morta ieri a Baranzate, nel milanese, dopo essere stata investita da un furgone in manovra. La piccola era nata in Italia da genitori di origine egiziana. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Redipuglia. A travolgere la bimba, secondo quanto emerso accertamenti, è stato un furgone in retromarcia guidato da un 57enne. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho, che sono al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La bambina è stata trasportata all’ospedale Niguarda in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Il conducente, riferiscono i carabinieri, è risultato negativo all’etilometro. Il veicolo è stato sequestrato.