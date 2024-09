Rubano ai clienti di un ristorante, due arresti

Your browser does not support the video tag.

La Polizia ha arrestato per furto aggravato in concorso un cittadino peruviano di 30 anni e un cittadino cubano di 52 anni sorpresi a rubare all’interno di un ristorante in piazza Vetra. Lo scorso sabato gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio in zona, hanno notato e seguito i due che camminando a distanza comunicavano tra loro con degli auricolari. Dopo aver percorso corso di Porta Ticinese in direzione delle colonne di San Lorenzo, prestando particolare attenzione agli interni dei locali presenti in zona, sono entrati nel ristorante di piazza Vetra, all’angolo con via Caprara. Il 30enne si è diretto verso la cassa distraendo il personale del locale mentre il 52enne si è avvicinato a un tavolo, rubando, senza farsi notare, la borsa a una donna. I poliziotti li hanno poi fermati all’angolo tra via San Vito e largo Carrobbio dove hanno recuperato anche la borsa che nel frattempo era il 52enne aveva nascosto nel suo zaino.