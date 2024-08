Forti temporali sul Varesotto, 27 voli dirottati a Malpensa

Il forte temporale che si è abbattuto sul Varesotto tra le 11:00 e mezzogiorno ha ha provocato notevoli disagi al traffico aereo a Malpensa. Sono stati 27 i voli dirottati sugli aeroporti di Linate, Orio al Serio, Torino e Venezia. L’emergenza è durata un’ora circa e la situazione più grave si è verificata al Terminal 2 dove molti passeggeri di rientro in Italia si sono trovati a dover evitare grosse pozzanghere nell’area arrivi. Allagata anche la superstrada 336 che arriva allo scalo, anche se non è mai stata chiusa. Il forte temporale ha allagato tutte le strade d’accesso allo scalo di Malpensa e, secondo quanto comunicato dalla Sea, in circa 80 minuti sono scesi oltre 64 millimetri di acqua equivalenti a 64 litri di acqua per metro quadrato. Proprio dalla sede stradale è entrata l’acqua che ha provocato delle pozzanghere all’interno del Terminal 2, mentre ci sono state anche delle infiltrazioni dal soffitto nel Terminal 1. La situazione è tornata alla normalità sia in aeroporto che a livello viabilistico nel pomeriggio. Allagamenti e danni a Gavirate (video) con acqua e fango che hanno rapidamente invaso le strade.