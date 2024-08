Studente rapinato in centro a Pavia, fermati tre ragazzini

Nella tarda serata di ieri hanno avvicinato un giovane studente in Strada Nuova, nel centro di Pavia, e gli hanno strappato la catenina d’oro che portava al collo. Le grida del ragazzo hanno richiamato l’attenzione dei carabinieri che si trovavano nella zona per un servizio di controllo. Gli autori della rapina, tre quindicenni egiziani, sono stati fermati con l’accusa di rapina. Uno di loro ha cercato inutilmente di fuggire dopo aver spruzzato uno spray urticante contro un militare. I tre sono stati trovati in possesso, oltre che della catenina d’oro restituita al legittimo proprietario, anche della bomboletta spray e di un ciondolo raffigurante un crocifisso d’oro, posto sotto sequestro. I tre sono stati accompagnati al carcere minorile Beccaria di Milano.