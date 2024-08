Rubati alla street parade a Zurigo, ritrovati 121 smartphone

Erano stati rubati alla “Street Parade Zurigo 2024” dello scorso 10 agosto, 121 telefoni cellulari che la Guardia di Finanza di Como ha trovato controllando un quarantenne, di nazionalità romena, che stava entrando in Italia su un treno Eurocity proveniente da Zurigo e diretto a Milano. Dopo averlo faticosamente svegliato da un sonno apparentemente molto profondo, i finanzieri gli hanno posto la domanda di rito, chiedendo se fosse in possesso di merce o di valuta da dichiarare. L’uomo ha negato con risolutezza ma i finanzieri non gli hanno creduto e hanno approfondito il controllo sul bagaglio personale rinvenendo al suo interno, avvolti in una spessa coperta e minuziosamente impacchettati con carta stagnola, per evitarne la localizzazione, 121 cellulari dotati di SIM, di cui 71 Iphone e 29 Samsung. I militari hanno quindi sequestrato gli smartphone, mentre l’uomo, sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Como, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Ora si sta procedendo a individuare e contattare i legittimi proprietari dei cellulari sequestrati.