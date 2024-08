A Milano la gara per il prolungamento della M1 verso Baggio è andata deserta

È andata deserta la gara per la costruzione del prolungamento della metro rossa a Milano. Il bando, lanciato nei mesi scorsi, prevedeva la realizzazione di 3,3 chilometri di binari verso la periferia ovest in modo che la M1 potesse servire Baggio e le aree limitrofe. L’obiettivo prevedeva l’inizio dei lavori nel 2025. Come riporta Il Messaggero, il bando è andato deserto perché la base d’asta, fissata a 433 milioni di euro, è risultata sottostimata perché basata su tariffari non aggiornati e perché incompatibile con l’aumento dei costi di materiali ed energia negli ultimi tre anni. Secondo quanto appreso, il sindaco di Milano e la stessa giunta Sala hanno già contattato il ministero delle Infrastrutture per trovare una soluzione. Tra le ipotesi c’è quella di aumentare nel prossimo bando la base escludendo il nuovo deposito dei treni e diminuendo così la mole di lavoro e i costi, stimati per il solo deposito intorno a 50-60 milioni di euro.