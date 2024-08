Il giallo di Sharon Verzeni, sulla scena del delitto una persona in bicicletta

Proseguono a tutto campo le indagini per trovare l’assassino di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni accoltellata a Terno d’Isola (Bergamo) mentre faceva la sua abituale passeggiata nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Gli investigatori stanno analizzando oltre cento ore di filmati delle telecamere che inquadrano la zona di via Castegnate intorno all’una di notte. Una persona è passata in bicicletta a pochi minuti dal fatto e potrebbe dare informazioni utili. Lo scrive L’Eco di Bergamo in edicola oggi. Intanto è iniziata la raccolta dei profili genetici di vari abitanti della zona. Una profilazione che andrà avanti anche nei prossimi giorni, secondo quanto appreso ieri dalle agenzie di stampa.