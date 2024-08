Droga agganciata con le calamite sotto l’auto, arrestato a Milano

La Polizia di Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Mecenate, verso le 13, durante un pattugliamento nel quartiere Ponte Lambro e in viale Ungheria, hanno notato una vettura parcheggiata a bordo strada con un uomo in piedi che parlava con il conducente seduto a bordo. Gli agenti stavano per procedere al controllo ma l’auto è fuggita. Ne è nato un inseguimento fino a via Garavaglia, strada senza uscita, dove il conducente è sceso scappando lungo le vie Forlanini, Barigozzi e Via Cossa dove, entrato in un giardino condominiale, è stato preso e sottoposto a controllo: all’ingresso di via Garavaglia, a bordo strada, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro in plastica bianco elettrosaldato a palloncino contenente grammi 1,2 di cocaina e, all’interno della vettura che lì aveva abbandonato, una banconota da 50 euro nel vano portaoggetti e, sotto la scocca, due scatole in acciaio di caramelle, agganciate mediante alcune calamite, al cui interno vi erano dieci involucri contenenti 10 grammi circa di cocaina. L’uomo è stato arrestato in attesa di essere giudicato per direttissima.