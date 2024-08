Violenza sessuale, arrestato un medico di base

Gli agenti della Polizia giudiziaria della Procura di Milano hanno arrestato un medico di base 59enne con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un 22enne, per un episodio accaduto nel Centro Medico ASL di Corsico lo scorso 19 luglio. Secondo quanto raccontato dalla vittima, il medico l’ha violentato nel corso di un incontro per il rilascio di un certificato di sana e robusta costituzione. Nel corso delle indagini è emerso che lo stesso medico era già stato condannato per il medesimo reato, con lo stesso modus operandi e che anche in quella circostanza la vittima era di sesso maschile. L’arrestato è stato portato a San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. “Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e la eventuale responsabilità dell’indagato sarà accertata solo all’esito del processo e della eventuale sentenza definitiva di condanna, vigendo fino a quel momento il principio della presunzione di non colpevolezza. – fa sapere la Questura di Milano – Non potendosi escludere la presenza di altre possibili vittime, in considerazione dell’elevata utenza della struttura medica, che accoglie donne e uomini di giovane età, è auspicabile che eventuali altre persone che avessero subito abusi analoghi si rendano disponibili a denunciarli, con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge, rivolgendosi al numero 0254332520 e contribuendo così alla repressione e alla prevenzione di queste gravissime condotte illecite”.