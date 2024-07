Il ciclista Matteo Moschetti investito nel Milanese

Il ciclista Matteo Moschetti, corridore del Q36.5 Pro Cycling Team, è stato investito ieri in un incidente stradale a Bernate Ticino, in provincia di Milano, ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 lungo la provinciale 170 mentre si stava allenando. La squadra ha spiegato che è stato investito da un camion e ha riportato diverse fratture anche se è rimasto cosciente. “Tutta la squadra rivolge il proprio pensiero e fa i migliori auguri a Matteo sperando in una piena e rapida ripresa” ha scritto il team su Instagram. Il ventisettenne è in condizioni stabili. Ha una frattura alla clavicola e sono in corso ulteriori approfondimenti da parte del Trauma Team del Niguarda