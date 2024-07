Milano, con jammer apre un furgone e ruba un portafoglio: arrestato 33enne

A Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cubano di 33 anni per tentato furto aggravato. Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile milanese in zona Porta Venezia hanno notato un uomo che si guardava ripetutamente intorno, interessato a osservare l’interno dei numerosi veicoli presenti in corso Buenos Aires, nonché si avvicinava rapidamente in prossimità delle auto in procinto di fermarsi in sosta. L’uomo, in viale Tunisia dopo aver individuato un furgone che stava parcheggiando ha iniziato a correre in direzione dello stesso. L’autista del mezzo, una volta sceso si è diretto al portellone destro e ha iniziato a scaricare del materiale su un apposito carrello, per poi chiuderlo azionando il telecomando, allontanandosi per effettuare una consegna. Il 33enne che si era nascosto dalla parte opposta del furgone, lo ha aperto e ha rubato un portafoglio. I poliziotti che hanno assistito alla scena lo hanno fermato in largo Bellintani. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso del portafoglio asportato poco prima, di un paio di forbici e di un disturbatore di frequenza ancora in funzione che ha usato in precedenza che non ha permesso all’autista del mezzo di chiudere il furgone.