SULMONA (ITALPRESS) – Difendere le creature più deboli dai gesti violenti e contrastare il bullismo. E’ la nuova mission sociale dell’evento internazionale “Giostra Cavalleresca di Sulmona” che anche per questa edizione torna ad ospitare l’Arma dei Carabinieri. Il cavallo contro il bullismo, insieme per fare cultura e prevenzione dalla parte degli animali. Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno indignato l’opinione pubblica anche la Giostra, in occasione dell’imminente ritorno della sua storica celebrazione prevista il 27 e 28 luglio, decide di lanciare una iniziativa sottolineando quanto proprio il cavallo possa rivelarsi un importante “antidoto” per combattere questo complesso e allarmante fenomeno che può colpire indistintamente bambini, adolescenti, anziani, animali.

