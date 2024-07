Orio al Serio, voli cancellati o in ritardo per lo sciopero dei controllori di volo

Voli in ritardo o cancellati all’aeroporto di Orio al Serio ieri per lo sciopero di 4 ore dei controllori di volo. La protesta è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Fast Av contro le “condizioni di lavoro difficili, l’aumento dei carichi di lavoro e gli stipendi inadeguati”. L’astensione è stata dalle 13 alle 17 e ha creato molti disagi tra i passeggeri in partenza o in arrivo. Già prima delle 13 alcuni voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi di diverse ore, in una delle giornate con maggiore presenza di turisti in viaggio. Orio al Serio è il terzo scalo italiano dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa.