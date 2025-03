In occasione della giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari, la casa editrice Mursia porta in libreria “IO, LE DIETE E L’EFFETTO YO YO. Comprendersi ed amarsi attraverso i disturbi alimentari” di Laura Cavalluzzi.

In questo intenso racconto autobiografico l’autrice, atleta nazionale di pallavolo (Beach Volley), condivide il suo percorso di liberazione dall’effetto YO-YO e dalla relazione tossica con il cibo. Attraverso vent’anni di battaglie tra digiuni, abbuffate e diete infrante, si confronta con una domanda ricorrente: “Perché, dopo un inizio promettente, finisco sempre per sgarrare la dieta?” La sua storia, è un mosaico di gioie e traumi, in cui cerca di saziare la propria anima senza rinunciare ai piaceri della vita e confrontandosi con la sua forte passione sportiva. Con uno stile intimo e sincero, Laura esplora il conflitto tra desideri e aspettative, rivelando che la vera libertà va oltre il semplice numero sulla bilancia. Un racconto spudoratamente vero, che offre spunti di riflessione sull’amore verso se stessi e sulla ricerca di un equilibrio duraturo.

