Scoperto in Brianza un appartamento-laboratorio per la droga, 3 arresti

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza tre cittadini albanesi di 29, 40 e 51 anni, che avevano trasformato un appartamento di Lentate sul Seveso (Mb) in un laboratorio clandestino di produzione e trasformazione di cocaina. Nel corso della perquisizione sono state successivamente trovate due pistole semiautomatiche, una clandestina con matricola abrasa, la seconda provento di furto, entrambe con munizionamento.

Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di droga, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato una vettura e un appartamento riconducibili al traffico illecito di sostanze stupefacenti: lunedì scorso, nel pomeriggio, mentre un equipaggio della Squadra Mobile ha fermato a Seveso (Mb) per un controllo il 29enne a bordo della vettura berlina – trovato 500 euro e due cellulari di cui uno con sistema di messaggistica criptata – altri poliziotti hanno controllato l’appartamento a Lentate sul Seveso dove si trovavano gli atri due stranieri di 40 e 51 anni, risultati in possesso di 1.200 euro in contanti. Nel piano seminterrato, gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno trovato una linea di produzione e lavorazione di cocaina: tra il bagno, la stanza sottoscala e il garage sono state trovate diverse presse idrauliche con vari timbri sui panetti di cocaina, una camera di essiccazione in legno con evidenti tracce polverose di cocaina, fornetti a microonde e ventilatori elettrici, bacinelle e ingenti quantitativi di sostanza da taglio, latte di acetone, bilancini, plastiche e macchina per il sottovuoto, numerosi rotoli di nastri adesivi e quasi sette etti di cocaina.

Nel cassetto del tavolo della cucina è stata trovata una modesta dose di cocaina termosaldata, un caricatore di pistola semiautomatica contenente 9 proiettili 9×21 e un blocknotes con appunti e contabilità riconducibili alla verosimile attività di narcotraffico. Nella struttura del divano della zona living sono state rinvenute due pistole semiautomatiche con relativi caricatori muniti di cartucce: una clandestina con matricola abrasa e una beretta 98F 9×21 risultata rubata lo scorso novembre 2023 in Piemonte.