Incendio in uno stabile a Milano, 8 feriti

Incendio nella notte poco prima delle 2 a Milano in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Tito Livio. Otto persone sono rimaste leggermente ferite e trasportate in ospedale in codice verde e giallo. Evacuati 21 dei 24 appartamenti a scopo precauzionale. L’appartamento andato in fumo era abitato da una donna italiana di 38 anni riuscita a scappare dalle fiamme in tempo. I vigili del fuoco, in tutto una trentina, hanno dovuto impiegare più di tre ore per circoscrivere le fiamme e bonificare lo stabile dai gas e dai fumi prodotti dalla combustione. L’intervento si è concluso alle 5 del mattino.