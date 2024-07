Vasto incendio in una falegnameria di Mapello, nella bergamasca

Incendio di grandi dimensione in una falegnameria di Mapello, nella bergamasca. Le fiamme sono scoppiate ieri sera. Sul posto i vigili del fuoco con numerosi mezzi, giunti da Bergamo e dai distaccamenti bergamaschi di Madone, Dalmine, Zogno e Romano, oltre che da Vimercate (Monza e Brianza) e Merate (Lecco). Circa cinquanta vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte nell’operazione di spegnimento dell’incendio.

Ancora ignote le cause, così come è troppo presto fare la conta dei danni, che si suppongono però ingenti. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Mapello, Alessandra Locatelli, oltre ad alcune ambulanze solo a scopo precauzionale. “La situazione ora è sotto controllo e fortunatamente non ci sono feriti – ha detto Alessandra Locatelli -. L’incendio non ha provocato fumi o odori al momento pericolosi per la cittadinanza”.