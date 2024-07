Taylor Swift a San Siro, lo spettacolo davanti a 65mila fans

Taylor Swift ha incantato San Siro ieri sera per il primo dei due concerti milanesi della tappa italiana del suo “The Eras Tour”. In 65mila sono accorsi per assistere al concerto della regina del pop. Molti si sono accampati da giorni davanti allo stadio. E lo spettacolo non ha deluso i fans arrivati da tutto il mondo. Uno show durato tre ore e mezza, pensato per ripercorrere le tante ere dell’artista 34enne. Sono stati 45 i brani in scaletta, con ballerini e orchestra dal vivo.

La cantante, tornata in Italia dopo 13 anni, ha esordito salutando il pubblico con un “ciao” in italiano. “Sono felice di essere finalmente a Milano” ha detto la diva pop, affermando che la serata la fa sentire “so powerful” . “Non vengo qui da 13 anni, prometto che non farò più passare così tanto tempo, guardavo la lista delle città e pensavo che non vedevo l’ora di fare festa con voi italiani! Milano, benvenuti all’Eras Tour” ha detto ai numerosissimi fans. Sul palco ha alternato tanti successi, accompagnati da cambi d’abito. Alla fine del brano ‘Champagne problems’ si è commossa.

Il finale è stato tra i fuochi d’artificio: “Vi amo tutti, grazie mille” ha salutato Taylor. Stasera si replica.