Trovato il corpo del 17enne disperso nel torrente Masino

Dopo due giorni di ricerche, è stato individuato il corpo del 17enne di Rho (Milano) disperso da martedì scorso nelle acque del torrente Masino, in provincia di Sondrio. A trovarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ad alcune centinaia di metri dal punto dove due giorni fa dopo essersi tuffato era stato trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state effettuate anche con l’elicottero.

Ieri è stato dimesso dall’ospedale Morelli di Sondalo l’amico 22enne residente a Baggio, quartiere di Milano, che martedì si era ferito nel disperato tentativo di salvare il diciassettenne prima che le correnti lo trascinassero via. E, a sua volta, tratto in salvo dagli altri due coetanei milanesi che facevano parte della piccola comitiva giunta in Valtellina per cercare un po’ di fresco dall’afa della città. Una volta ingessato e sottoposto alle necessarie cure per le fratture riportate nell’incidente, il giovane è stato dimesso