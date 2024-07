Arrestato l’ex direttore delle Poste di Cesano Maderno

L’ex direttore delle Poste di Cesano Maderno (Mb) è stato arrestato dai carabinieri per peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e truffa aggravata.

L’indagine è stata avviata lo scorso mese di febbraio, quando, in corrispondenza di

un fine settimana, è stata denunciata dai familiari la scomparsa del direttore e il giorno dopo il personale dell’ufficio stesso ha scoperto e segnalato un ammanco dalla cassa di decine di migliaia di euro in contanti. I dipendenti hanno segnalato l’accaduto alla direzione di Poste Italiane che lo ha prima sospeso e poi licenziato. Dalle prime verifiche sugli spostamenti effettuati, i militari hanno accertato che l’uomo si era imbarcato su un volo con destinazione Capo Verde. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Monza, l’uomo ha rubato oltre 500 mila euro, dal 2022 al febbraio 2024, tra denaro custodito nel deposito bancomat della filiale, pensioni e libretti di risparmio. “Poste Italiane ha fornito da subito alle Forze dell’Ordine la massima collaborazione e disponibilità per il buon esito delle indagini” che hanno portato all’arresto dell’ex direttore dell’ufficio postale di Cassina Savina, frazione di Cesano Maderno accusato di aver rubato oltre 500mila euro fra il 2022 e il febbraio 2024. L’Azienda lo ha sottolineato in una nota confermando “l’impegno a garantire agli aventi diritto i risarcimenti dovuti delle somme impropriamente sottratte e informa di aver già adottato le misure disciplinari previste dal contratto nei confronti dell’ex direttore dell’ufficio postale”.