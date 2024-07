Un viaggio fantastico alla scoperta di diversi mondi attraverso il disegno, un’avventura tra esplorazione e immaginazione che, dalle pendici di un vulcano, continua tra le palme di una foresta tropicale fino a spiccare il volo in un universo stellato, ispirata dalla fantasia di Jacopo Ghisoni, alias Luogo Comune, mural artist e autore delle illustrazioni di questa nona edizione. Così, il Festival del Disegno 2024 a cura di FABRIANO invita tutti a unirsi a una insolita squadra di compagni di viaggio e lasciarsi guidare tra paesaggi e atmosfere di luoghi lontani per diventare, insieme a un palombaro, una scimmietta, un granchio e un polpo armati di bussola, macchina fotografica e immancabile matita, esploratori di creatività, tra acqua, aria, terra e fuoco. Un giro del mondo in tre colori, rosso, giallo e blu, senza confini, senza barriere di lingua, provenienza o età, secondo la visione di Luogo Comune che pensa al disegno “come costante scoperta e creatore di nuove inaspettate visioni: un segno tracciato sul foglio rivelatore di mondi sconosciuti che si disvelano agli occhi di chi guarda”. Un viaggio che, come a bordo di un dirigibile, parte dai cortili del Castello Sforzesco di Milano, grazie alla collaborazione con Comune di Milano – Cultura, sabato 14 e domenica 15 settembre e prosegue fino al 13 ottobre in tutta Italia facendo tappa, con oltre 300 iniziative All Around, in musei, scuole, associazioni culturali, biblioteche, giardini, istituzioni di tantissime città italiane, grandi e piccole, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Il Festival a cura di FABRIANO, che dal 2016 ha raccolto la partecipazione di 90.000 persone con oltre 90 artisti e 2500 attività in più di 300 città italiane, si conferma un appuntamento annuale per divertirsi, imparare, esprimere pensieri, sogni e desideri e mettersi alla prova con tutte le tecniche del disegno insieme ad artisti, illustratori, fumettisti e calligrafi, tra pennellate, schizzi, ritagli, segni, lettere, creatività e ogni tipo di carta, perché tutti sanno disegnare e tutti possono farlo. Durante le due giornate di Milano si alterneranno tante attività gratuite tra laboratori a ciclo continuo per i più piccoli, con i mille colori di farfalle, barchette, grandi pannelli da colorare e disegnare, e un fitto programma di Atelier per ragazzi e adulti insieme a tanti Artisti: Alberto Madrigal, Alessandro Sanna, Elisa Talentino, Gianfranco Florio, Rossana Maggi, Senz’h, Silvia Gasparetto, Roberta Moscheo, Matteo Bonora e Letters of me.

“Quest’anno Luogo Comune ci porta a viaggiare lontano con la fantasia e ci aiuta a capire il legame tra il disegno e la scoperta. Di fronte a una realtà nuova o immaginata, poterla osservare, materializzare e sintetizzare su un foglio di carta, apre nuovi punti di vista.” Chiara Medioli Fedrigoni, presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano