E’ uscita dal coma la ragazza investita e trascinata per 300 metri a Milano

La 24enne milanese investita domenica sera a Milano e poi trascinata per circa 300 metri nei pressi di piazza Bausan da un’auto guidata da un 21enne poi risultato positivo all’alcol test, ha postato una storia su Instagram dal suo letto di ospedale a Niguarda. Spiega di essere ancora “in gravi condizioni, con pezzi di pelle che non ci sono, un’operazione chirurgica da eseguire a breve, un’anca scheggiata, un dito rotto e mentalmente traumatizzata dalla strada. Tutto ciò solo perché stavo attraversando le strisce pedonali”. Eppure è ben consapevole del fatto che “nella sfiga, mi è andata benissimo – prosegue il suo sfogo affidato ai social – io stessa, oltre alle persone che mi circondano, non mi spiego la lucidità e la forza di essere uscita da quel veicolo una volta che è stato sollevato”.