Ridurre lo spreco alimentare per contrastare il cambiamento climatico

Ambientalismo, giustizia sociale, uguaglianza e inclusività sono tematiche di fondamentale importanza per i giovani in Italia. Il dato emerge anche dal sondaggio condotto da Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale che ha realizzato un marketplace mondiale

delle eccedenze alimentari, in collaborazione con ISIC Italia (la Carta d’Identità Internazionale degli Studenti). L’eco-ansia, la paura che si prova al pensiero di possibili disastri legati ai cambiamenti ambientali, è un sentimento che colpisce sempre più i giovani. 8 studenti su 10 sono preoccupati per il futuro del Pianeta. In questo contesto, i ragazzi sono consapevoli dell’impatto dello spreco alimentare sull’ambiente. Per circa l’80% degli intervistati (78%), ridurre lo spreco di cibo è vista come una soluzione per contrastare gli effetti del climate change.

Ascolta l’intervista a Filippo Ferrari Pr Manager di Too Good To Go.