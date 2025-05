Il Muro della Gentilezza cerca volontari

Al Tempio del Futuro Perduto di Milano la solidarietà ha un volto concreto: quello del Muro della Gentilezza, un’iniziativa nata per raccogliere e distribuire indumenti e beni essenziali a chiunque ne abbia bisogno. Dopo cinque anni di impegno costante, il progetto continua a crescere e ora cerca nuovi volontari pronti a dedicare qualche ora del proprio tempo per garantire il funzionamento quotidiano di questo spazio di mutuo aiuto.

Nato nel 2020 durante la pandemia come uno sportello di assistenza attivo 24 ore su 24, il Muro della Gentilezza ha costruito una rete di supporto che ha coinvolto decine di volontari. Il suo impatto si traduce in numeri impressionanti: oltre 800.000 indumenti distribuiti a persone in difficoltà, 700.000 libri resi accessibili gratuitamente attraverso la creazione di una mediateca sociale, 13 tonnellate di giochi donati ai bambini, 200 letti e materassi redistribuiti, insieme a migliaia di confezioni di pannolini, assorbenti e preservativi.

Ma l’aiuto non si è fermato ai confini cittadini: il Muro della Gentilezza ha sostenuto progetti umanitari in diverse parti del mondo, tra cui Libano, Senegal, Gambia, Colombia, Palestina e Ucraina. Un’iniziativa che è diventata simbolo di inclusione, accoglienza e cooperazione internazionale.

Per continuare a garantire un supporto costante a chi ne ha bisogno, il Muro cerca nuovi volontari disponibili a dedicare qualche ora del proprio tempo. I turni di volontariato si svolgono dal lunedì al sabato in due fasce orarie: dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Ogni volontario può offrire la propria disponibilità in base ai propri impegni, contribuendo attivamente alla gestione dello spazio e all’organizzazione delle donazioni.

Chi desidera aderire all’iniziativa o ricevere maggiori informazioni può scrivere a muro@tempiodelfuturo.art.

Tempio del Futuro Perduto – Via Luigi Nono 7, Milano

Ascolta l’intervista a Loris Occhiogrosso referente del progetto