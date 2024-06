Presanella Epic Trail, il trekking tra la Val Camonica e la Val di Sole

Presanella Epic Trail è la nuova proposta del Consorzio Ponte di legno-Tonale (Bs) per l’estate. Dedicato a tutti gli amanti della montagna, a quelli che anche in estate scelgono le terre alte come meta delle loro vacanze, è un’avventura da vivere in cinque giorni, con partenza ed arrivo a Vermiglio, in alta Val di Sole.

Il percorso è variegato e si snoda lungo 63 km e 4.700 metri di dislivello. È soprattutto un esempio di integrazione tra il trekking e gli impianti di risalita che in alcuni casi agevolano i passaggi di quota, senza tuttavia togliere il senso di conquista di ciascuna tappa, che va affrontata con grande impegno. Complessivamente è un trail che richiede un buon allenamento e prevede anche due vie ferrate: il famoso Sentiero dei fiori e il meno conosciuto, ma altrettanto suggestivo, Sentiero degli Austriaci.

Presanella Epic Trail si trova all’interno del Parco Adamello Brenta e del Parco dell’Adamello e si addentra nel regno delle marmotte, dell’aquila e degli stambecchi, ma anche sui tracciati e negli anfratti nei quali si muovevano i soldati che su queste cime hanno combattuto la Guerra bianca. Un’esperienza per i più avventurosi che entreranno in contatto con un ambiente molto selvaggio ed evocativo.

“Da tempo avevamo in mente di riunire i trekking più belli che si trovano tra Vermiglio e il Passo Tonale – spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale – e finalmente siamo riusciti a dare forma ad un vero progetto, una proposta di vacanza estiva in grado di attirare una clientela spiccatamente sportiva che cerca itinerari nuovi. Presanella Epic Trail è una proposta molto interessante perché riunisce più aspetti, quello naturalistico, storico, faunistico, alpinistico, e in cinque giorni propone sempre qualcosa di diverso e di appagante”.

Il trail può essere percorso in autonomia oppure rivolgendosi alle Guide alpine per l’accompagnamento, le tracce gpx sono disponibili sul sito pontedilegnotonale.com