I carabinieri di Giussano (Mb) hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e danneggiamento aggravato un 28enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo le indagini, l’uomo è responsabile di una serie di danneggiamenti ai danni di una donna 23enne residente a Giussano e di altri componenti della sua famiglia. Dallo scorso novembre, il 28enne, secondo le indagini, ha tagliato per 25 volte i pneumatici delle auto della giovane e dei suoi parenti, scritto insulti sulle carrozzerie e spaccato specchietti, con danni per migliaia di euro.

L’uomo, a carico del quale pendeva già un procedimento penale della Procura di Monza in relazione agli otto episodi precedenti, è stato colto sul fatto nel corso di uno dei servizi di appostamento dei carabinieri, in prossimità dell’abitazione e del luogo di lavoro della

vittima. I militari sono intervenuti quando il giovane, col volto coperto, ha tagliato i

pneumatici all’auto della ragazza parcheggiata in strada e ha colpito insistentemente gli specchietti retrovisori esterni, per sradicarli.

L’arresto è avvenuto al termine di un breve inseguimento, senza che fosse opposta resistenza. Nella disponibilità dell’uomo è stato trovato e sequestrato il coltello da cucina utilizzato per bucare le ruote e un secondo cutter nascosto negli abiti. Il movente degli atti persecutori è ancora al vaglio.