Alnaids cerca volontari per Convivio, evento per la raccolta fondi

Anlaids, associazione impegnata contro la diffusione del virus HIV, di AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili, ha avviato la campagna di ricerca volontari per Convivio, iniziativa di raccolta fondi, che torna dal 7 all’11 novembre a Milano, presso Fabbrica del Vapore per la sua 16ma edizione.

Montaggio, smontaggio, controllo, sicurezza, Vendita, test, stand, rifornimento cibo, segreteria, accoglienza, cassa. Tante le mansioni e grande la soddisfazione e l’orgoglio di essere parte di un gruppo di oltre 11 mila persone che, in 32 anni e per 16 edizioni, ha reso Convivio un appuntamento di raccolta fondi tra i più importanti d’Europa.

La campagna di reclutamento propone una serie di ritratti fotografici realizzati ai volontari durante la passata edizione di Convivio e invita tutti: “Ci servono persone come

te. Diventa volontario, entra a far parte della grande famiglia di Convivio: abbiamo

bisogno di te. Ogni edizione di Convivio è stata resa possibile grazie alla presenza di

centinaia di persone come te, che sei una persona generosa, innamorata della vita, e

non ti arrendi mai perché non c’è niente di più stimolante che fare del bene. Una

collaborazione indispensabile, un’esperienza indimenticabile tra partecipazione,

condivisione e sostegno concreto. Più di 11.050 persone in oltre 30 anni e, ora, aspettiamo

anche te. Tutti possono diventare volontari, tutti possono portare il loro aiuto tra

allestimento, accoglienza, vendita e informazioni. Sicuramente c’è la mansione che

preferisci”.

Per diventare volontario di Convivio bisogna iscriversi al sito: Diventa volontario – Convivio Milano