Vento e onde alte sul lago di Como, salvate 45 persone

Vento e onde sul lago di Como: le forti raffiche di vento, oltre i 50 chilometri orari, hanno generato mareggiate con onde alte più di un metro, causando disagi alle imbarcazioni. 45 persone in barca sono state soccorse. Di queste, 36 sono state portate in salvo dalle due unità navali della guardia costiera mentre altre nove da vigili del fuoco, guardia costiera ausiliaria e battello dell’aerosoccorso di Como. Le barche erano incagliate su scogliere e tra gli alberi, in altri casi erano in avaria o non riuscivano a manovrare e quindi rischiavano di scontrarsi contro le scogliere rocciose. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Salò.