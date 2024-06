Sparisce nel Garda, si cerca un turista

Sono in corso sul lago di Garda le ricerche di una persona sparita in acqua. A dare l’allarme sono stati alcuni turisti austriaci che hanno segnalato una persona in difficoltà che poi si è inabissata a circa 350 metri dal litorale antistante Gargnano (Brescia). Sul posto sono intervenuti due mezzi della Guardia Costiera, con a bordo anche il soccorritore marittimo, che sta eseguendo attività di ricerca, un mezzo navale dei Vigili del Fuoco di Salò, un elicottero dei Vigili del Fuoco, e i sommozzatori da Milano. La barca del turista disperso, un cinese di 44 anni, è stata trasferita nel porto di Gargnano, dove sono arrivati anche i Carabinieri per acquisire maggiori informazioni dai turisti che lo hanno visto inabissarsi.