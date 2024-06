Parte giovedì 20 giugno la nuova avventura del Festival di Bellagio e del Lago di Como, rassegna che ogni estate anima le splendide località del lago portando un mondo di suoni tra le numerose bellezze storiche e paesaggistiche del territorio. Un viaggio in musica tutto da vivere per un festival interamente orchestrale e in continua crescita, promosso dall’Associazione TEMA (Talenti Europei per la Musica e l’Arte) e sostenuto dal Comune di Bellagio, insieme a numerose municipalità della provincia comasca (Bellagio, Como, Lezzeno, Lomazzo, Magreglio, Menaggio, Rezzago, Zelbio) e della provincia lecchese (Dervio, Lecco, Mandello del Lario, Oliveto Lario). Giunto alla 13esima edizione, il Festival si articola in un mosaico di proposte dal classico al contemporaneo per un dinamico crocevia di artisti e repertori, con il Lago di Como che diventa palcoscenico naturale di contaminazioni culturali e di estesa creatività. L’edizione 2024 presenta un cartellone particolarmente ampio con focus dedicati ad anniversari e ricorrenze, in una rete di legami e richiami che, tra memorie e sorprese, vedono in scaletta pagine famose di fascino sempre vivo accostate a gioielli da riscoprire. Protagonista di tutta la manifestazione è l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile, con solisti d’eccezione e formazioni ospiti quali l’Orchestra di flauti Zephyrus (Marco Zoni, solista e direttore) e i vincitori del Concorso Internazionale per Concertisti Cosima Wagner. Si inizia il 20 giugno nella splendida cornice del Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio con una selezione dall’opera La traviata di Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita di Alexandre Dumas Figlio, autore del romanzo La signora delle camelie che ispirò Verdi e Piave. Solisti con l’Orchestra di Bellagio e del lago di Como saranno il soprano Monika Lukacs, il tenore Alessandro Mundula e il baritono Giorgio Valerio, con la partecipazione dell’Ensemble Vocale in Allegria di Milano.

La direttrice artistica Rossella Spinosa al microfono di Radio Lombardia

Informazioni e programma completo qui: http://www.bellagiofestival.com