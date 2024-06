Investito da una fiammata, operaio ferito nel milanese

Un operaio di 28 anni è rimasto ferito questa mattina intorno alle 10.30 mentre lavorava all’interno della Omega Color srl di Vignate, nel milanese, ditta che lavora vernici per segnaletica stradale. Lo comunicano i vigili del fuoco. Per cause in corso di accertamento, sarebbe stato investito dalle fiamme divampate da un contenitore. L’operaio ha riportato ustioni di secondo grado in varie parti del corpo ed è stato trasportato al Niguarda in elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, ATS, 118 e carabinieri.