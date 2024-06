I monaci di Chiaravalle contro lo stadio del Milan a San Donato

Your browser does not support the video tag.

“Noi senza far troppo baccano abbiamo sempre detto che la custodia del nostro territorio non è conciliabile con lo stadio del Milan a San Donato: custodia di un territorio che è stato bonificato nel senso più ampio del termine, non solo di acque e di terreni ma bonificato perché l’uomo vivesse bene. Facciamo attenzione quindi a quello che stiamo facendo. Non dipende da noi chiedere che le istituzioni non diano il permesso all’impianto ma è giusto che pensino alle ripercussioni”. Lo ha detto padre Stefano Zanolini, abate dell’Abbazia di Chiaravalle, a margine di una visita del governatore Fontana al luogo di culto, in merito al progetto del nuovo stadio del Milan che sorgerebbe nel territorio limitrofo del comune di San Donato Milanese e contro il quale si è schierata la comunità di Chiaravalle.