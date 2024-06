Scomparso da sei mesi in Valtellina, si indaga per omicidio

Ivano Camarri, 70 anni, geometra di Mantello (Sondio) è uscito di casa 6 mesi fa e non è più tornato. E’ svanito nel nulla. Aveva detto che si sarebbe recato in auto a Milano per un appuntamento di lavoro. La famiglia a metà dicembre ne denunciò la scomparsa ai carabinieri di Traona (Sondrio), ma ora la Procura di Sondrio sta indagando per omicidio. Camarri è stato vicesindaco di Mantello ed è ancora in attività come professionista. La pista che stanno seguendo i carabinieri del comando provinciale di Sondrio sarebbe di natura economica