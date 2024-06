Al via da Brescia la Mille Miglia

Ha preso il via oggi da Brescia la Mille Miglia, la gara per auto storiche costruire tra il 1927 e il 1957 che in cinque giorni attraversa l’Italia. La prima tappa porta gli equipaggi, oltre 400 gli iscritti, da Brescia a Torino con il maltempo a caratterizzare questa prima giornata di prove cronometrate. Mercoledì l’arrivo sarà a Viareggio, giovedì a Roma, venerdì a Bologna mentre sabato il ritorno a Brescia. Tra i big in gara gli ex piloti Giancarlo Fisichella, Miki Biasion e Jacky Ickx. Al via anche due equipaggi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo. Le due vetture, appartenenti alla “raccolta veicoli storici” del Museo Storico del Corpo, sono un’Alfa Romeo 1900 Super del 1954 e una Fiat 1100 del 1958, entrambe guidate da due finanzieri, istruttori di guida operativa del Corpo.