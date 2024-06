Il Politecnico di Milano è la migliore università italiana

Nella classifica 2025 Qs World University Rankings, il Politecnico di Milano (111° a livello globale) emerge come la migliore università italiana. Il miglioramento di 16 posizioni rispetto all’anno precedente evidenzia la continua eccellenza di questo ateneo. Ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale per la “Reputazione presso i datori di lavoro“, posizionandosi al 82mo posto a livello mondiale, in crescita di 17 posti rispetto alla scorsa edizione. Questo, insieme al fatto che è l’università con la più alta proporzione di studenti internazionali in Italia, sottolinea il suo impegno per l’interconnessione globale e la diversità.

Nella classifica ci sono 42 università italiane. Il 35% ha ottenuto un posizionamento migliore, il 43% un posizionamento inferiore e il 21% è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. Per rapporto numero docenti-studenti l’università Vita-Salute San Raffaele si posiziona al 66esimo posto per il rapporto docenti-studenti, classificandosi al 389esimo posto nella classifica generale. Anche per le citazioni per docente, l’Università Vita-Salute San Raffaele si distingue, posizionandosi all’80esimo posto.