Lunedì pomeriggio a Melzo, nel milanese, una lite tra condomini è sfociata in un’aggressione. Un uomo di 80 anni ha ferito il vicino di 35 anni con una baionetta, forse un residuato bellico, a un piede. Il 35enne è stato trasportato all’ospedale di Melegnano in codice verde e una volta medicato è stato dimesso. I Carabinieri hanno invece denunciato l’uomo di 80 anni per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. L’arma è stata sequestrata.