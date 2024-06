Brescia, bimba di un anno e mezzo investita e uccisa da un’auto nel cortile di una scuola

Non ce l’ha fatta la bimba di un anno e mezzo investita nel parcheggio della scuola Little England di viale Caduti del lavoro a Brescia: dopo poche ore dal drammatico incidente è morta all’ospedale pediatrico di Brescia. Troppo gravi le ferite riportate dall’impatto con l’auto. La bimba, quando è stata soccorsa dagli operatori delle ambulanze, era in arresto cardiocircolatorio. Sul posto la polizia Locale per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni, la bimba sarebbe stata investita da un’automobile in retromarcia guidata dalla nonna di un altro bambino. Investita anche la nonna della piccola vittima: la donna, 80 anni, è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna con trauma agli arti inferiori e superiori.