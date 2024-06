“Cucina vegetale da paura”, le ricette di FabiolaVegMamy

Fabiola Di Sotto seguitissima sui social con il profilo @ seguitissima sui social con il profilo @ fabiolavegmamy

presenta il suo libro “Cucina vegetale da paura” (Ed. Vallardi), con oltre 110 golose ricette di piatti e preparazioni veg per tutta la famiglia.

“Questo libro nasce dal desiderio di condividere la mia cucina vegana con voi, perché bastano pochi trucchi e la ricetta giusta per mettere in tavola piatti veg facili, nutrienti e golosi per tutta la famiglia. Ho messo in queste pagine tutta la mia esperienza e il mio amore per la ricerca culinaria” spiega. “Scoprirete che con i legumi si può fare qualunque cosa, dagli gnocchi alla crema spalmabile al cioccolato, mentre la loro acqua di cottura è un ottimo sostituto degli albumi montati a neve e vi farà ottenere dolci e meringhe da veri chef. Dai piatti di base golosi e ricchi di proteine adorati dai bambini ai lievitati, dai piatti speciali agli insaccati, questo libro è per chiunque abbia voglia di riscoprire i piatti della tradizione in chiave vegetale, ma soprattutto di sperimentare, conoscere, godere insieme della buona cucina”.

Il libro presenta tante opzioni senza glutine per navigare non solo colazione, pranzo e cena ma anche le occasioni speciali. Unendo sapientemente scienza culinaria e ricette di casa, Fabiola Di Sotto ha creato un ricettario ricco di primi, secondi, piatti unici, dolci e tante utili preparazioni di base.

Ascolta l’intervista all’autrice