“Luci nel bosco” un thriller ambientato in Val Brembana

Luci nel bosco (Ed. Tre60), di Massimo Gardella, è un thriller ambientato tra le montagne della Val Brembana.

Il corpo di una donna viene trovato nei boschi di Piazzatorre, in Val Brembana non distante dal valico che conduce in Valtellina. Il capitano dei carabinieri Fernando Pavone è stato trasferito da poco al comando di Piazza Brembana, il suo ultimo stanziamento prima della pensione. Non avvezzo alla montagna, introverso e piuttosto pragmatico, Pavone si ritrova a indagare sull’inquietante delitto che, in base ai rilievi preliminari, porta con sé le caratteristiche di un omicidio rituale. Nelle indagini sull’omicidio vengono coinvolte diverse personalità che conoscono bene il territorio: la Forestale, un brigadiere bergamasco e perfino uno dei massimi esperti di storia della valle e delle sue tradizioni, che possa spiegare se dietro la morte della giovane donna si nascondano motivi rituali.