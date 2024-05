Cavo d’acciaio contro moto e bici nei boschi sopra Lecco

Un cavo d’acciaio è stato posizionato a una ventina di centimetri da terra tra due pali, su un ponticello nei boschi che sovrastano l’abitato di Lecco, con ogni probabilità per impedire il passaggio di moto da trial e mountain bike, di fatto costituendo un grave pericolo per l’incolumità di chiunque, inclusi escursionisti e runner. La denuncia è stata fatta sui social da un’appassionata di corsa, che ha evitato la caduta e si è premurata poi di staccare il cavo, trovato nei boschi sopra il quartiere collinare di Bonacina. Non è la prima volta che episodi simili accadono nel Lecchese, generando grande preoccupazione. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.